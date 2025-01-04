Karadeniz'de kazanan Samsunspor Oldu | Samsunspor 2-1 Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Reeder Samsunspor'a konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetirken VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturuyor.

İŞTE 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Yunus Emre, Soner, Bennasser, Celil, Schindler, Holse, Emre, Mouandilmadji

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Lundstram, Ozan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza

CANLI ANLATIM | SAMSUNSPOR 2-1 TRABZONSPOR

75' GOOLL!! Samsunspor, Holse ile 2-1 öne geçiyor!

71' Mouandilmadji, sol kanattan topu sürerek ceza sahasına yerden çevirdi. Holse'nin bekletmeden yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

69' Samsunspor'da Schindler yerine Muja oyuna dahil oldu.

61' OFSAYT! Cham'ın yaydan ceza sahasına hareketlenen Cihan'a gönderdiği derin topta Cihan sol ayak içiyle topu ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

55' UZAKLARDAN DENEDİ! Serdar Saatçı, uzaklardan sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Okan soluna uzanarak topu kurtardı. Savunmada Zeki topu dışarı gönderdi. Trabzonspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

54' TEHLİKELİ ATAK! Emre Kılınç sol kanattan topu sürerek penaltı noktasına yerden çevirdi. Holse'nin bekletmeden sol ayak içiyle yaptığı vuruş üstten farklı şekilde dışarı gitti.

49' GOL! Trabzonspor, Simon Banza ile eşitliği yakalıyor! Cham'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Simon Banza kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.

38' Samsunspor'da Emre Kılınç, orta alanda yaşanan faul pozisyonu sonrası hakem itirazdan sarı kart gördü.

30' GOL! Samsunspor, Holse ile 1-0 öne geçiyor! Gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç, sol kanattan topu taşıdı. Onun ortasını savunma karşıladı. Devam eden atakta Ozan topu kaybetti ve top ceza sahasındaki Holse'ye geldi. Holse, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

21' Ozan Tufan, yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, kendisini aldatmaya yönelik hareketten Ozan'a sarı kart gösterdi.

17' Samsunspor, etkili geldi. Uzaklaştırılan top sonrası ani gelişen atakta Marius, karşı karşıya kalacağı pozisyonda topu ayağından açtı ve top kaleci Uğurcan'da kaldı.

14' Trabzonspor, etkili geldi. Nwakaeme, sol kanattan taşıdığı top sonrası yaydaki Ozan'ı gördü. Ozan, topu bir kez daha Nwakaeme'ye verdi. Nwakaeme'nin şutu üstten dışarıya gitti.

6' Samsunspor yine tehlikeli geldi. Trabzonspor'un kaptırdığı top sonrası sol kanatta Holse topu aldı. Onun ortasında top kaleci Uğurcan'da kaldı.

4' Gelişen Trabzonspor atağında Simon Banza, ceza sahası içinde dar açıdan vuruşunu yaptı. Banza'nın vuruşunu kaleci Okan kurtardı. Trabzonspor, korner kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.