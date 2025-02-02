CANLI ANLATIM | Kadıköy'de İkinci Gol Geldi: Fenerbahçe 0-2 Rizespor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Ülker Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

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CANLI ANLATIM | Kadıköy'de İkinci Gol Geldi: Fenerbahçe 0-2 Rizespor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya. Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetiyor. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Fenerbahçe - Rizespor maçının VAR hakemi Belçikalı Bert Put.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.

Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

CANLI | FENERBAHÇE 0-2 RİZESPOR

43' GOL İPTAL | Skriniar'ın golü ofsayt nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.

42' GOL | Milan Skriniar, farkı bire indiren golü kaydetti.

6' GOL | Ali Sowe, Rizespor'u öne geçiren golü kaydetti.

3' GOL | Ali Sowe, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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