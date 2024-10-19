Galatasaray'dan Antalya'da Rekor Galibiyet: Fenerbahçe'yi Geride Bıraktı

Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig rekoruna imza attı. Dış sahada 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Cimbom, Fenerbahçe'ye ait rekoru geride bıraktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadelede VAR merkezinde Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alıyor.

11'LER:

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi.

CANLI ANLATIM | Antalyaspor 0-3 Galatasaray

90' GOL | Osimhen.

89' KAÇTI! Galatasaray'da Ziyech sol kanattan yayda bulunan takım arkadaşı Sallai'ye pasını verdi. Sallai sol tarafında bulunan Osimhen'e yerden pas verdi. Osimhen'in sağ ayağıyla çektiği şut savunmadan sekerek kornere gitti.

87' Antalyaspor'da Veysel çıktı yerine Emre dahil oldu.

83' Kullanılan köşe vuruşunda Güray ceza sahasının sol tarafından şut çekti ama top hakem Ali Şansalan'a çarptı.

80' GOL İPTAL | Osimhen'in attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

78' Galatasaray'da Icardi ve Yunus yerine Batshuayi ile Osimhen oyuna dahil oldu.

74' Antalyaspor'da Djenepo, Barış Alper'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

73' Galatasaray'da Hakim Ziyech, orta alandan kalecinin önde olduğunu gördü ve uzaklardan şansını denedi. fakat top istediği gibi gitmedi ve kaleci Piric topa sahip oldu.

71' Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Mertes'in yerine Ziyech ile Barış Alper Yılmaz dahil oldu.

68' Antalyaspor'da Samudio yayın sağ çarprazında sağ ayağının üstüyle şutunu çekti. Top kaleci Muslera'da kaldı.

66' Antalyaspor'da Djenepo sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Gaich 6 pasın sağından kafa ile içeri çevirmek istedi fakat top kaleci Muslera'da kaldı.

63' Antalyaspor'da Erdal Rakip oyundan çıktı. Yerine Kaluzinski dahil oldu.

62' KAÇTI! Antalyaspor'da Samudio, sağ kanattan topu taşıdı ve ceza sahasına koşu yapan Gaich'e yerden pas verdi. Gaich'in dar alandan çektiği şut dışarı gitti.

61' Antalyaspor'da Djenepo sol kanattan harika çalımlarla ceza sahasına girdi. Penaltı noktasının solunda savunma araya girerek tehlikeyi önledi ve topu uzaklaştırdı.

56' Antalyaspor'da Erdoğan sağ taraftan Gaich'e harika bir uzun top attı. Gaich'in ceza sahası içinden kafa vuruşu yandan dışarı gitti. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

52' GOL | Galatasaray'da Yunus Akgün sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına yerden pasını verdi. Icardı'nın sol ayağıyla yerden çektiği şut kalecinin uzak köşesine giderek ağlarla buluştu.

51' KAÇTI! Galatasaray'da Berkan sol kanattan ceza sahasının sol içine girerek topu içeriye çevirdi. Sallai'nin sağ ayağıyla çektiği şutta kaleci Piric harika bir kurtarış yaptı. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

49' Antalyaspor'da Larsson, yayın sol tarafından sağ ayak içiyle şutunu çekti top kaleci Muslera'da kaldı.

47' Antalyaspor, rakip sahada Sallai'den topu kaptı. Townsend'in ceza sahasının dışından çektiği şut Muslera'nın kucağında kaldı.

45' KAÇTI! Antalyaspor'da Güray, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Van de Streek'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

45' Galatasaray'da Yunus Akgün, sağ taraftan topu taşıyarak ceza sahasının sağ tarafında bulunan Icardı'ye yerden bir pas gönderdi fakat savunmada Veysel araya girerek tehlikeyi önledi. Top auta çıktı.

44' Kaan Ayhan, orta sahanın sağ tarafından ceza sahasına koşu yapan Sallai'ye uzun bir pas gönderdi fakat top kaleci Piric'te kaldı.

41' Antalyaspor'da Güray, rakip yarı alanın sol tarafında Kaan Ayhan'a sert bir faul yaptı. Kaan Ayhan yerde kaldı. Oyuna sağlık ekipleri dahil oldu. Bu pozisyonun ardından Güray Vural sarı kart gördü.

39' Orta alanda Berkan, Thalisson'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

38' KAÇTI! Galatasray'da Mertens ceza sahasının sol tarafından üst üste şut çekti. Kaleci Piric başarılı oldu. Daha sonrasında yaşanan karambolde Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

34' Galatasaray'da Sallai ceza sahasının sağ tarafından içeriye yerden pas gönderdi. Antalyaspor savunmasında Güray araya girdi ve tehlikeyi önledi.

30' Antalyaspor'da Mert Yılmaz oyuna devam edemedi. Yerine Erdoğan dahil oldu.

29' Galatasaray'da Sallai'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa kimse dokunamadı. Top doğrudan dışarı çıktı.

25' Galatasaray'da Sara sağ kanatta koşu yapan Sallai'ye pasını verdi. ceza sahasının sağ çarprazından şutunu çeken Sallai kaleci Piric'e takıldı. Karar korner.

24' KAÇTI! Galatasaray'da Yunus harika bir topuk pasıyla ceza sahasının solunda Sara ile topu buluşturdu. Sara'nın şutu savunmadan döndü.

23' Galatasaray'da oyuna devam edemeyen Jakobs yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

21' Galatasaray'da Jakobs sol kanatta ilerlerken topu taca attı ve kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına geldi.

19' Galatasaray'da Torreira oyun akışı içerisinde yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

14' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Güray, sağ kanattan sol ayağıyla kaleye doğru ortaladı Muslere topu kornere çeldi. Antalyaspor diğer kanattan korner kullanacak.

13' Antalyaspor'da Samudio'nun sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Davinson Sanchez araya girdi ve topu kornere gönderdi.

12' Antalyaspor'da Townsend'in ceza sahası dışından sağ ayak içiyle yaptığı vuruş kendi takım arkadaşına çarparak auta gitti.

10' GOL | Galatasaray'ın sağ kanattan Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda Icardi 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

7' KAÇTI! Galatasaray'da Icardı ceza sahasının sağından 6 pasa koşan Yunus Akgün'e yerden bir pas verdi. Savunmada Mert Yılmaz araya girdi ve tehlikeyi önledi.

6' Galatasaray'da Sallai, orta sahanın sağ tarafında Thaılsson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

3' Galatasaray'da Jakobs'un sol kanattan açtığı ortada Antalyaspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

2' Galatasaray'da Abdülkerim, yarı sahasından çıkmak isterken orta sahada topu Antalyaspor'lu futbolcuya kaptırdı. Larson'un Samudio'ya ara pasında savunma araya girdi ve topu taça gönderdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.