Antalyaspor 0 -1 Galatasaray
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalya'da ilk gol geldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadelede VAR merkezinde Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alıyor.
11'LER:
Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi.
CANLI ANLATIM | Antalyaspor 0-1 Galatasaray
25' Galatasaray'da Sara sağ kanatta koşu yapan Sallai'ye pasını verdi. ceza sahasının sağ çarprazından şutunu çeken Sallai kaleci Piric'e takıldı. Karar korner.
24' KAÇTI! Galatasaray'da Yunus harika bir topuk pasıyla ceza sahasının solunda Sara ile topu buluşturdu. Sara'nın şutu savunmadan döndü.
23' Galatasaray'da oyuna devam edemeyen Jakobs yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.
21' Galatasaray'da Jakobs sol kanatta ilerlerken topu taca attı ve kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına geldi.
19' Galatasaray'da Torreira oyun akışı içerisinde yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
14' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Güray, sağ kanattan sol ayağıyla kaleye doğru ortaladı Muslere topu kornere çeldi. Antalyaspor diğer kanattan korner kullanacak.
13' Antalyaspor'da Samudio'nun sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Davinson Sanchez araya girdi ve topu kornere gönderdi.
12' Antalyaspor'da Townsend'in ceza sahası dışından sağ ayak içiyle yaptığı vuruş kendi takım arkadaşına çarparak auta gitti.
10' GOL | Galatasaray'ın sağ kanattan Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda Icardi 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
7' KAÇTI! Galatasaray'da Icardı ceza sahasının sağından 6 pasa koşan Yunus Akgün'e yerden bir pas verdi. Savunmada Mert Yılmaz araya girdi ve tehlikeyi önledi.
6' Galatasaray'da Sallai, orta sahanın sağ tarafında Thaılsson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.
3' Galatasaray'da Jakobs'un sol kanattan açtığı ortada Antalyaspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.
2' Galatasaray'da Abdülkerim, yarı sahasından çıkmak isterken orta sahada topu Antalyaspor'lu futbolcuya kaptırdı. Larson'un Samudio'ya ara pasında savunma araya girdi ve topu taça gönderdi.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.