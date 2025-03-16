Kadıköy'de Kırmızı Kart! | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. Maç öncesi Fenerbahçe taraftarları 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla pankart açtı. Karşılaşmada ilk yarı golsüz bitti.

Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR hakemi Polonyalı Pawel Raczkowski oldu.

Kadıköy'de Kırmızı Kart! | CANLI - Resim : 1
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis maç öncesi maç öncesi birbirlerine başarı diledi

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi haftası kapsamında, müsabaka öncesi aziz şehitler mesajlarla anıldı.

Kadıköy'de Kırmızı Kart! | CANLI - Resim : 2Stat hoparlöründen, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale Zaferi'mizin 110. yılı kutlu olsun" anonsu yapıldı.

Kadıköy'de Kırmızı Kart! | CANLI - Resim : 3

Seremoni öncesi ise Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı; Maraton Alt Tribünü'nde ise üzerinde 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' yazısı ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının resmedildiği pankart açıldı.

Kadıköy'de Kırmızı Kart! | CANLI - Resim : 4

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR

75' KIRMIZI KART | Samsunspor'da Mouandilmadji ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

1' İlk düdük çaldı.

Fenerbahçe-Samsunspor Maçının VAR Hakemi Belli OlduFenerbahçe-Samsunspor Maçının VAR Hakemi Belli OlduSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Kadıköy
Son Güncelleme:
Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor Sadece Erzincan Ovası'nda Yetişiyor! 70 Gün Sonra Hasat Başlayacak, Büyük Talep görüyor
Kırşehir Belediyespor Evinde Kaybetti Kırşehir Belediyespor Evinde Kaybetti
Tuncay Şanlı'dan Maç Değerlendirmesi: 'Bu Galibiyete İhtiyacımız Vardı' Tuncay Şanlı'dan Maç Değerlendirmesi: 'Bu Galibiyete İhtiyacımız Vardı'
Kırıkkale FK'nın Mardin Karşısında Nefesi Yetmedi Kırıkkale FK'nın Mardin Karşısında Nefesi Yetmedi
Marmaris MIYC Kış Tofersi Yar Yarışları 4. Ayağı Sona Erdi Marmaris MIYC Kış Tofersi Yar Yarışları 4. Ayağı Sona Erdi
ÇOK OKUNANLAR
Adana'nın Çelik Boru Devi İflas Sürecinde! Mahkemeden Flaş Karar Adana'nın Çelik Boru Devi İflas Sürecinde! Mahkemeden Flaş Karar
Cengiz Holding Enerji Devini Satın Alıyor! Görüşmeler Başladı Cengiz Holding Enerji Devini Satın Alıyor! Görüşmeler Başladı
2025 Yılı İtibarıyla Yana Döne Eleman Aranacak Meslekler Belli Oldu! Paraya Para Demeyecekler 2025 Yılı İtibarıyla Yana Döne Eleman Aranacak Meslekler Belli Oldu! Paraya Para Demeyecekler
81 İlde Tapu Sahibi Olan Herkes İçin Geri Sayım Başladı 81 İlde Tapu Sahibi Olan Herkes İçin Geri Sayım Başladı
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek