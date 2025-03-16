Kadıköy'de Kırmızı Kart! | CANLI
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. Maç öncesi Fenerbahçe taraftarları 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla pankart açtı. Karşılaşmada ilk yarı golsüz bitti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR hakemi Polonyalı Pawel Raczkowski oldu.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko
Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi haftası kapsamında, müsabaka öncesi aziz şehitler mesajlarla anıldı.
Stat hoparlöründen, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale Zaferi'mizin 110. yılı kutlu olsun" anonsu yapıldı.
Seremoni öncesi ise Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı; Maraton Alt Tribünü'nde ise üzerinde 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' yazısı ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının resmedildiği pankart açıldı.
CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR
75' KIRMIZI KART | Samsunspor'da Mouandilmadji ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
1' İlk düdük çaldı.
Kaynak: İHA