Kadıköy'de İlk 11'ler Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada yer alacak ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR hakemi Polonyalı Pawel Raczkowski oldu.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko
Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji
Kaynak: Haber Merkezi
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