Kadıköy'de İlk 11'ler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada yer alacak ilk 11'ler belli oldu.

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Kadıköy'de İlk 11'ler Belli Oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR hakemi Polonyalı Pawel Raczkowski oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji

Fenerbahçe-Samsunspor Maçının VAR Hakemi Belli OlduFenerbahçe-Samsunspor Maçının VAR Hakemi Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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