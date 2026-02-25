Çağrı'nın Fenerbahçe Transferinde Çarpıcı Detay

Galatasaray altyapısında yetişen Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transferindeki dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın eski oyuncularından Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta sürpriz bir kararla sarı-kırmızılılardan ayrıldı. 17 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye imza attı. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilerde ilk idmanına çıktı.

Mayıs ayında 18 yaşına girecek Çağrı Balta'nın buna rağmen Fenerbahçe'de maça çıkamayacağı aktarıldı. beIN SPORTS'un haberine göre Çağrı Hakan Balta'nın bu sezon Fenerbahçe Futbol A Takımı ile sadece antrenmanlara çıkacağı, herhangi bir maçta oynamayacağı belirtildi. Fenerbahçe ve Çağrı Hakan Balta arasındaki profesyonel bağlantının, ailesinin gayretiyle antrenmanlara çıkması yönünde olduğu aktarıldı.

