Büyük Umutlarla Gelmişti, Fenerbahçe'den Musaba Kararı

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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılması muhtemel isimlerle ilgili de değerlendirmeler devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte ara transfer döneminde kadroya katılan Anthony Musaba'nın geleceğine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Transferfeed'in haberine göre Fenerbahçe, Hollandalı kanat oyuncusu için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

BAZI PREMİER LİG TAKIMLARI DA İSTİYOR

Haberde, 25 yaşındaki futbolcunun İngiltere'den bazı Premier Lig ve Championship kulüplerinin radarında olduğu, oyuncu cephesinde de çeşitli temasların sürdüğü öne sürüldü.

Musaba, geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ancak Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe kariyerinde 23 resmi maça çıkan Musaba, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 6 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi