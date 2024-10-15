Büyük Umutlarla Gelmişti: Fenerbahçe'de Yıldız İsim Ara Transferde Yolcu

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Cengiz Ünder'in ara transferde takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Cengiz transfer olmasının ardından bir türlü istenen seviyelerde performans gösterememişti.

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Büyük Umutlarla Gelmişti: Fenerbahçe'de Yıldız İsim Ara Transferde Yolcu

Fenerbahçe’de bu sezon istediği süreleri bulamayan Cengiz Ünder’in bu durumun devam etmesi halinde ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi. Cengiz bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 99 dakika süre bulabildi.

Büyük Umutlarla Gelmişti: Fenerbahçe'de Yıldız İsim Ara Transferde Yolcu - Resim : 1

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho’nun gözüne bir türlü giremeyen milli oyuncu milli arada özel çalışmalar yaptı. Fenerbahçe’ye geçen sezon Marsilya’dan 15 milyon Euro bedelle transfer olan Cengiz Ünder, Mourinho'nun beğenisini kazanmak için kendisine şans verilmesini bekliyor.

Cengiz’in istediği süreleri alamaması durumunda ise ara transferde takımdan ayrılmak isteyeceğini kaydedildi.

Fenerbahçe’de 36 resmi maça çıkan Cengiz, bu mücadelelerde 9 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.

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