Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 68 kiloda bronz madalya kazandı.

Son Güncelleme:
Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68kg'da Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı 4-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Buse Tosun Çavuşoğlu, Türk güreş tarihinde olimpiyatlarda Yasemin Adar Yiğit'in ardından madalya kazanan ikinci kadın sporcu olmayı başardı.

Ayrıca Paris 2024'teki ilk güreş madalyamız da Buse Tosun Çavuşoğlu ile geldi.

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki 3'üncü madalyasını kazandı.

İlk madalya 29 Temmuz'da Mete Gazoz-Ulaş Berkim Tümer-Abdullah Yıldırmış ile okçuluk erkekler takım dalında gelmişti.

Bir gün sonra ise Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ile 10 metre havalı tabanca atıcılıkta ülkemize gümüş madalyayı kazandırmıştı.

Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ile Hatice Akbaş ise madalya kazanmayı garantileyen sporcularımız.

Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı - Resim : 1

Kaynak: AA

Etiketler
2024 Paris Olimpiyatları
Son Güncelleme:
Dev Şirket 80 Şubesiyle Birlikte Kepenk İndiriyor! İflasına Onay Çıktı Dev Şirket 80 Şubesiyle Birlikte Kepenk İndiriyor! İflasına Onay Çıktı
Lille-Fenerbahçe Maçının 11'leri Belli Oldu Lille-Fenerbahçe Maçının 11'leri Belli Oldu
Fenerbahçe'nin Yıldızından Yusuf Dikeç Paylaşımı: 'Fotoğraf Çektirmem Lazım' Fenerbahçe'nin Yıldızından Yusuf Dikeç Paylaşımı
Muğla'daki en güzel ilçe... Akın akın İstanbul'dan göç almaya başladı Muğla'daki en güzel ilçe... Akın akın İstanbul'dan göç almaya başladı
ÇOK OKUNANLAR
460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı! 460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı!
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
Hasat Başladı: Tarladaki Mahsul Servet Değerinde Olunca Askerler Başında Gece Gündüz Nöbet Tuttu Hasat Başladı: Tarladaki Mahsul Servet Değerinde Olunca Askerler Başında Gece Gündüz Nöbet Tuttu
Türkiye'nin En Yoksul Şehirleri Belli Oldu: Üç Şehir de Aynı Bölgede Yer Alıyor! Türkiye'nin En Yoksul Şehirleri Belli Oldu: Üç Şehir de Aynı Bölgede Yer Alıyor!