Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68kg'da Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı 4-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Buse Tosun Çavuşoğlu, Türk güreş tarihinde olimpiyatlarda Yasemin Adar Yiğit'in ardından madalya kazanan ikinci kadın sporcu olmayı başardı.

Ayrıca Paris 2024'teki ilk güreş madalyamız da Buse Tosun Çavuşoğlu ile geldi.

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki 3'üncü madalyasını kazandı.

İlk madalya 29 Temmuz'da Mete Gazoz-Ulaş Berkim Tümer-Abdullah Yıldırmış ile okçuluk erkekler takım dalında gelmişti.

Bir gün sonra ise Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ile 10 metre havalı tabanca atıcılıkta ülkemize gümüş madalyayı kazandırmıştı.

Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ile Hatice Akbaş ise madalya kazanmayı garantileyen sporcularımız.

Kaynak: AA