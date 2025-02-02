Bursasporlu Futbolculara Taraftardan Şaşırtan Sürpriz

Bursa’nın simgesi Bursasporlu futbolcular, taraftarlarıyla bir araya geldi. Heyecanlı bir söyleyişi gerçekleştiren futbolcular, yüksek bir katılımla karşılaştı.

Toplantıya, Bursaspor idari menajeri Recep Bülbül, Ünitimsah dernek başkanı Oğuz Kemal Turan, Bursaspor oyuncularından Sedat Cengiz, Mehmet Yiğit ve Taha Can Velioğlu olmak üzere birçok taraftar katıldı.

'HEP BİRLİKTE BERABERİZ'

Ünitimsah grubunun hazırlamış olduğu söyleşiye birçok taraftar gelirken oyunculara merak ettiği sorular soruldu. Ünitimsah yapılanmasıyla gittiğimiz her şehirde, yüksek enerjinizle bize bütün deplasmanlarda güç katıyorsunuz diyen Bursaspor İdari Menajeri Recep Bülbül, ‘‘Bursaspor mücadelemizde hep birlikte omuz omuza güzel yarınlar yürümek için hep birlikte beraberiz ve beraber kalacağız'' şeklinde konuştu.

'11 SENE SONRA GERİ DÖNDÜM'

Bursaspor futbolcusu Taha Can Velioğlu ise şunları söyledi: Bu sezon ilk defa sakattım ve bu haftaki maçta oynayamadım. Benim için oynamamak gerçekten zordu ve ben izlerken çok heyecanlanıyorum. Dün çok güzel mücadele etti arkadaşlarımız, bu sezon başından beri böyle gidiyor. Bursaspor'u hak ettiği yere ulaştırmak istiyoruz. Bursaspor altyapısından çıktım, 11 sene sonra Bursaspor'a geri döndüm. Allah tekrar bu formayı giymeyi bana nasip etti.

Kaynak: İHA