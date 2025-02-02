Bursasporlu Futbolculara Taraftardan Şaşırtan Sürpriz

Bursasporlu futbolcular taraftar ile buluşarak dikkat çeken bir söyleşi gerçekleştirdi. Bursaspor İdari Menajeri Recep Bülbül, ‘‘Bursaspor mücadelemizde hep birlikte omuz omuza güzel yarınlar yürümek için hep birlikte beraberiz ve beraber kalacağız'' dedi.

Bursasporlu Futbolculara Taraftardan Şaşırtan Sürpriz

Bursa’nın simgesi Bursasporlu futbolcular, taraftarlarıyla bir araya geldi. Heyecanlı bir söyleyişi gerçekleştiren futbolcular, yüksek bir katılımla karşılaştı.

Toplantıya, Bursaspor idari menajeri Recep Bülbül, Ünitimsah dernek başkanı Oğuz Kemal Turan, Bursaspor oyuncularından Sedat Cengiz, Mehmet Yiğit ve Taha Can Velioğlu olmak üzere birçok taraftar katıldı.

Bursasporlu Futbolculara Taraftardan Şaşırtan Sürpriz - Resim : 1

'HEP BİRLİKTE BERABERİZ'

Ünitimsah grubunun hazırlamış olduğu söyleşiye birçok taraftar gelirken oyunculara merak ettiği sorular soruldu. Ünitimsah yapılanmasıyla gittiğimiz her şehirde, yüksek enerjinizle bize bütün deplasmanlarda güç katıyorsunuz diyen Bursaspor İdari Menajeri Recep Bülbül, ‘‘Bursaspor mücadelemizde hep birlikte omuz omuza güzel yarınlar yürümek için hep birlikte beraberiz ve beraber kalacağız'' şeklinde konuştu.

Bursasporlu Futbolculara Taraftardan Şaşırtan Sürpriz - Resim : 2

'11 SENE SONRA GERİ DÖNDÜM'

Bursaspor futbolcusu Taha Can Velioğlu ise şunları söyledi: Bu sezon ilk defa sakattım ve bu haftaki maçta oynayamadım. Benim için oynamamak gerçekten zordu ve ben izlerken çok heyecanlanıyorum. Dün çok güzel mücadele etti arkadaşlarımız, bu sezon başından beri böyle gidiyor. Bursaspor'u hak ettiği yere ulaştırmak istiyoruz. Bursaspor altyapısından çıktım, 11 sene sonra Bursaspor'a geri döndüm. Allah tekrar bu formayı giymeyi bana nasip etti.

Kaynak: İHA

Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
Masa Tenisinde Milli Sporcular, Katar'da Şampiyon Masa Tenisinde Milli Sporcular, Katar'da Şampiyon
Galatasaray'ın Yeni Transferi Alvaro Morata İstanbul'da! 'Her Şeyimi Vermeye Geldim' Galatasaray'ın Yeni Transferi İstanbul'da
Galatasaray'ın Gaziantep Kadrosu Belli Oldu! Eksikler Dikkat Çekti Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu
Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazır Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazır
Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu, Çay, Reçel, Çorba Yapılıyor Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti
ATM'den Para Çekerken Neye Uğradığını Şaşırdı! Tuşa Basarken Bir Anda Titremeye Başladı, Dikkat Sizin de Başınıza Gelebilir ATM'den Para Çekerken Bir Anda Titremeye Başladı
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat