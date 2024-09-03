Bursaspor'da Bilet Fiyatları Belli Oldu

Bursaspor Kulübü, yeni sezonda iç sahada oynanacak maçların bilet fiyatlarını açıkladı. Rakamlar 100 ila 750 TL arasında değişiyor.

TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’un Bursa’da oynayacağı maçların bilet fiyatları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında iç saha maçlarında sabit fiyat kullanılacağı belirtildi. Buna göre Kale Arkası Tribünleri 100 TL, Doğu Alt ve Üst Tribünleri 250 TL, Batı Alt ve Üst Tribünleri ise 750 TL’den satılacak.

Kaynak: İHA