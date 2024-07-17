Bursaspor'a İsimsiz Destek: Tam 2 Milyon 500 Bin TL

Bursaspor Kulübü, 'Yanındayım' kampanyasına ismi açıklanmayan ancak Başkan Enes Çelik'in Ankaralı arkadaşı olduğu belirtilen bir iş insanının 2 milyon 500 bin TL destek verdiğini açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:



"Başkanımız Enes Çelik’in arkadaşı Ankaralı iş insanı, 2 milyon 500 bin TL ile Yanındayım kampanyamıza destek olmuştur. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: İHA