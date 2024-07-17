Bursaspor'a İsimsiz Destek: Tam 2 Milyon 500 Bin TL
Bursaspor Kulübü, 'Yanındayım' kampanyasına ismi açıklanmayan biri tarafından 2 milyon 500 TL destek verildi. Destek verenin kim olduğu belli olmazken Başkan Enes Çelik'in Ankaralı arkadaşı olduğu belirtildi.
Bursaspor Kulübü, 'Yanındayım' kampanyasına ismi açıklanmayan ancak Başkan Enes Çelik'in Ankaralı arkadaşı olduğu belirtilen bir iş insanının 2 milyon 500 bin TL destek verdiğini açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Enes Çelik’in arkadaşı Ankaralı iş insanı, 2 milyon 500 bin TL ile Yanındayım kampanyamıza destek olmuştur. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz."
Kaynak: İHA
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