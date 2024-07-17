Bursaspor'a İsimsiz Destek: Tam 2 Milyon 500 Bin TL

Bursaspor Kulübü, 'Yanındayım' kampanyasına ismi açıklanmayan biri tarafından 2 milyon 500 TL destek verildi. Destek verenin kim olduğu belli olmazken Başkan Enes Çelik'in Ankaralı arkadaşı olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
Bursaspor'a İsimsiz Destek: Tam 2 Milyon 500 Bin TL

Bursaspor Kulübü, 'Yanındayım' kampanyasına ismi açıklanmayan ancak Başkan Enes Çelik'in Ankaralı arkadaşı olduğu belirtilen bir iş insanının 2 milyon 500 bin TL destek verdiğini açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Enes Çelik’in arkadaşı Ankaralı iş insanı, 2 milyon 500 bin TL ile Yanındayım kampanyamıza destek olmuştur. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Bursaspor'da Pablo Martin Batalla dönemi başlıyorBursaspor'da Pablo Martin Batalla dönemi başlıyorSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursaspor
Son Güncelleme:
Yeşil Fasulye, Bamya ve Ispanak Pişirirken Aşçıların Mutlaka Eklediği Baharat Yeşil Fasulye, Bamya ve Ispanak Pişirirken Aşçıların Mutlaka Eklediği Baharat
Akdeniz'de Yetişiyor, Avrupalılar Çokça Tüketiyor! Bir Tutamı Bile Kırışıklık Karşıtıymış Akdeniz'de Yetişiyor, Avrupalılar Çokça Tüketiyor! Bir Tutamı Bile Kırışıklık Karşıtıymış
FIFA'dan Irkçı Şarkıya Müdahale FIFA'dan Irkçı Şarkıya Müdahale
Cenk Tosun İlk Kez Fenerbahçe Antrenmanına Katıldı Cenk Tosun İlk Kez Fenerbahçe Antrenmanına Katıldı
ÇOK OKUNANLAR
Çirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var? Mustafa Sarıgül Gerçek Gündem'e Konuştu Çirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var?
Eski Bakandan Kulis: Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor? Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor?
Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem
Ankara'da Silahlı Saldırı! Giriş-Çıkışlar Kapatıldı Mahalleye Giriş-Çıkışlar Kapatıldı
Çok Konuşulacak Anket! İlk Üç Sıraya CHP'li İsimler Yerleşti, Erdoğan Kaçıncı Oldu? İlk Üç Sıraya CHP'li İsimler Yerleşti, Erdoğan Kaçıncı Oldu?