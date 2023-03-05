Bursaspor taraftarları antrenman sırasında Amedsporlu futbolculara saldırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bugün saat 14.00'da oynanması beklenen Bursaspor-Amedspor karşılaşması öncesinde gerilim yaşandı.

Amedspor oyuncularına yönelik ırkçı sözlü saldırılar bugün sahada antrenman yapıldığı sıralarda fiziki saldırıya dönüştü.

Sahaya inen taraftarlar Amedsporlu oyunculara ve teknik heyete saldırdı. Taraftarlar arasında saldırının devam etmesi için tezahüratların yapıldığı dikkat çekti.

Bursaspor tribünlerinde 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetleri hatırlatan; "beyaz toros" ve Yeşil olarak bilinen Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı.

Amedspor sosyal medya hesabından pankartlara tepki göstererek "Beyaz toroslarınızı da yeşilinizi de yeneceğiz!" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz.

Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkım ile karşılaşan Diyarbakır'ın futbol kulübü olan Amedspor'a yönelik ırkçı söylemler karşılaşma öncesi tepkilere neden olmuştu.

Amedspor oyuncularının kaldığı oteli öğrenen çok sayıda kişi otelin önüne gelerek slogan attı ve mehter marşı çaldı. Diğer yandan otelin önünde çok sayıda meşalenin yanı sıra, alev ve ses saçan patlayıcıların patlatılması dikkat çekti.

Karşılaşma öncesi taraftarlar Amedspor'a yönelik olarak çağrıda bulunmuştu. HDP'li Garo Paylan çağrıların tehlikeli boyuta ulaştığına dikkat çekmişti.