Bursaspor - Kahramanmaraşspor Maçı Biletleri Tükendi

Nesine 3. Lig'de oynanacak Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı biletleri tükendi. Kapalı gişe oynanacak müsabaka kapsamında tribünde 41 bin 360 yeşil-beyazlı taraftarın yer alması bekleniyor.

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Bursaspor - Kahramanmaraşspor Maçı Biletleri Tükendi

3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'u taraftarı yalnız bırakmıyor.

Yeşil-beyazlıların, bugün saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı için 41 bin 360 bilet satıldı.

Bütün biletlerin satıldığı maç kapalı gişe oynanacak.

Kaynak: İHA

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