Bursa Belediyesi Başkanlık Kupası Düzenliyor

Bursa’da birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, personelin motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla ‘8. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası’ düzenliyor. 14 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan turnuvada, 6’sı kadın olmak üzere toplam 70 takım ve 980 personel kıyasıya mücadele edecek. Merinos Stadyumu’nda gerçekleşecek olan müsabakalar sonucunda final maçları Kasım ayı içerisinde oynanacak.

Turnuvanın kura çekimi ise Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Takım kaptanlarının katıldığı kurada konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, sporun birleştirici gücünü kullanarak Bursa Büyükşehir Belediye ailesi içinde birçok etkinliğe imza atacaklarını belirtti. Turnuvaya bu sene rekor bir katılım olduğunu belirten Azak, turnuva tarihinde ilk defa kadın takımlarının da yer aldığını dile getirerek, katılan tüm kadınlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA