Burnley Kyle Walker'ı Açıkladı

İngiltere Premier Lig'inin yeni ekibi Burnley, Kyle Walker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Burnley Kyle Walker'ı Açıkladı
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İngiltere Premier Lig'inin yeni ekibi Burnley, Fenerbahçe’nin transfer listesindeki Kyle Walker’ı transfer ettiğini açıkladı. Anlaşmanın 2 yıllık olduğu duyuruldu.

İmza sonrası açıklamada bulunan İngiliz futbolcu, Burnley'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burnley geçen yıl inanılmaz bir savunma performansıyla müthiş bir sezon geçirdi. Ben de heyecan verici görünen kadroya deneyimimi ve kalitemi katmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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