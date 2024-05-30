Bülent Uygun, 1500 kişiye dava açtı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sosyal medyadan kendisine hakaret ettiği ileri sürülen 1500 kişi hakkında dava açtığını açıkladı.

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Bülent Uygun, 1500 kişiye dava açtı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sosyal medyadan kendisine hakaret ettiği ileri sürülen 1500 kişi hakkında dava açtığını açıkladı.

Hukuki sürece ilişkin bilgi veren Bülent Uygun şu sözleri kaydetti:

"Küfür ediyorsan zaten o karakterde ve karaktersizlikte oluyorsun. Dolayısıyla sana söylenecek bir söz kalmıyor. Bunları tespit ederek yaklaşık 1500 kişiyi dava ettik. Sonuçlanan her bir davada; site sahibi olup hakaret edenlerden 150 bin lira, şahıs ve kişisel olarak küfür edenlerden 30 bin lira, ayrıca 20 bin lira da avukatlık ücreti ödemek şartıyla tazminat kazanıldı.

Şu ana kadar zannedersem 87 dava sonuçlandı ve kazanıldı. 1000'den fazla şahısla ilgili mahkemenin devam ettiği ve dava sonuçlarının beklendiği bir süreç yaşanıyor. Yaklaşık 200 çocuğumuz ile devlet görevlisi olan bazı arkadaşlarımızın da devletime olan sevgi ve saygımdan ceza almalarını engelledim. Bundan sonraki süreçte de çocuğumuza, namusumuza, ailemize hakaret edenlere davalarımız devam edecek."

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