Bu kez konu 3 Temmuz: Aziz Yıldırım bir kez daha konuşacak

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takıma kurulan kumpasın 12'nci yıldönümünde yapılacak olan “3 Temmuz’un Dünü, Bugünü, Yarını” panelinde konuşacak.

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Bu kez konu 3 Temmuz: Aziz Yıldırım bir kez daha konuşacak

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Fenerbahçe’nin bir önceki başkanı Aziz Yıldırım, bir süredir Fenerbahçe ile ilgili açıklamaları ile gündemde. Bayram öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a tazelenmek için olağanüstü genel kurula giderek güven oyu alması çağrısında bulunarak dikkatleri üzerine çeken Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’ye kurulan 3 Temmuz kumpasının 12'nci yıldönümünde yine konuşacak.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nin Başkanı Emrah Tünay ve Yıldırım döneminde yapılan “1 Milyon Üye” projesinin koordinatörü Miraç Çam’ın organize ettiği “3 Temmuz’un Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı paneline katılacak.

Pazartesi günü saat 18.00'da Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak panelde Yıldırım ile birlikte aynı kumpas nedeniyle cezaevinde tutulan eski yönetim kurulu üyeleri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile Fenerbahçe efsanelerinden Cemil Turan, kulübün eski muhasebe müdürü Tamer Yelkovan da yer alacak. 

Kulübün yöneticileri cezaevindeyken “Yarım puan dahi silmenize izin vermem. Her maç alın terimizdir. Aksini düşünüyorsanız küme düşürün”, “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır” diyen Fenerbahçe’nin o dönemki teknik direktörü Aykut Kocaman ile Atakaş Hayatspor teknik direktörü olan Fenerbahçe’nin eski kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel’in de konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç
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