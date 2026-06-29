Brezilya Japonya'yı Son Dakikada Yıktı, Son 16 Biletini Kaptı

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan, uzatma dakikalarında gelen golle Brezilya oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan Brezilya, ilk dakikalarda Matheus Cunha ile gole yaklaşsa da Japon kaleci Zion Suzuki kritik kurtarışlara imza attı.

JAPONYA İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Mücadelenin 29. dakikasında sahneye çıkan Sano, ceza sahası dışından attığı şık golle Japonya'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan Sambacılar, aradığı golü 56. dakikada Casemiro'yla buldu. Gabriel'in ortasında iyi yükselen tecrübeli orta saha oyuncusu, kafa vuruşuyla skora denge getirdi.

BREZİLYA SON DAKİKADA GÜLDÜ

Golden sonra baskısını artıran Brezilya'da Vinicius Junior ve arkadaşları birçok fırsat yakalasa da Japonya savunması uzun süre direnmeyi başardı. Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken sahneye Martinelli çıktı. 90+6. dakikada ağları havalandıran yıldız oyuncu, Brezilya'ya 2-1'lik galibiyeti ve son 16 biletini getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi