Bozüyük Vitraspor ile Ferizlispor Yenişemedi

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 9. Grup 18. hafta maçında Bozüyük Vitraspor, evinde ağırladığı Ferizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Son Güncelleme:
Bozüyük Vitraspor ile Ferizlispor Yenişemedi

Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan BAL 9. Grup 18. haftasında Bilecik temsilcisi Vitraspor, kendi saha ve seyircisi önünde Sakarya temsilcisi Ferizlispor ile 1-1 berabere kalarak yenişemedi.

Bozüyük Vitraspor ile Ferizlispor Yenişemedi - Resim : 1

Maçın 29. dakikasında deplasman ekibi Ferizlispor, Furkan Aydın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyunda üstünlük kuran Bozüyük Vitraspor'da, maçın 44. dakikasında Doğukan Ünal ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu filelere göndererek skoru eşitledi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.

Bozüyük Vitraspor ile Ferizlispor Yenişemedi - Resim : 2

Maçın ikinci yarısında karşılıklı bulunan ataklar karşılıksız kalınca maç da bu skorla tamamlandı.

Bu beraberliğın ardından Vitraspor puanını 19'a yükseltti. Vitraspor ligin 19. haftasında Çayırovaspor deplasmanına gidecek.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bursasporlu Futbolculara Taraftardan Şaşırtan Sürpriz Bursasporlu Futbolculara Taraftardan Şaşırtan Sürpriz
Kulaspor’un Evinde Yüzü Gülüyor Kulaspor’un Evinde Yüzü Gülüyor
Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu, Çay, Reçel, Çorba Yapılıyor Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti
ATM'den Para Çekerken Neye Uğradığını Şaşırdı! Tuşa Basarken Bir Anda Titremeye Başladı, Dikkat Sizin de Başınıza Gelebilir ATM'den Para Çekerken Bir Anda Titremeye Başladı
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat