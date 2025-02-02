Bozüyük Vitraspor ile Ferizlispor Yenişemedi

Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan BAL 9. Grup 18. haftasında Bilecik temsilcisi Vitraspor, kendi saha ve seyircisi önünde Sakarya temsilcisi Ferizlispor ile 1-1 berabere kalarak yenişemedi.

Maçın 29. dakikasında deplasman ekibi Ferizlispor, Furkan Aydın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyunda üstünlük kuran Bozüyük Vitraspor'da, maçın 44. dakikasında Doğukan Ünal ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu filelere göndererek skoru eşitledi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.

Maçın ikinci yarısında karşılıklı bulunan ataklar karşılıksız kalınca maç da bu skorla tamamlandı.

Bu beraberliğın ardından Vitraspor puanını 19'a yükseltti. Vitraspor ligin 19. haftasında Çayırovaspor deplasmanına gidecek.

Kaynak: İHA