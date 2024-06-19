Bonservisine 113 milyon Euro ödenmişti: Mourinho, o dünya yıldızını Fenerbahçe'ye getirmek istiyor!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Belçikalı golcü Lukaku'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

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Bonservisine 113 milyon Euro ödenmişti: Mourinho, o dünya yıldızını Fenerbahçe'ye getirmek istiyor!

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına da el atan Jose Mourinho’nun 113 milyon Euro’luk yıldızı istediği iddia edildi.

İtalya’da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Mourinho, bonservisi Chelsea’de bulunan Belçikalı golcü Romelu Lukaku’yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Chelsea’nin 31 yaşındaki forvet için 43 milyon Euro'luk bir teklif beklediği belirtildi.

2021 yılında Chelsea’nin 113 milyon euro bonservis bedeliyle Inter’den Chelsea’ye transfer olan Lukaku, bu sezon Roma’da 47 maçta forma giyerken 21 gol atıp 4 asist yaptı

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