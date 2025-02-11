Boluspor'da Yol Ayrımı
Boluspor’da Ufuk Kahraman ile yolların ayrıldığı resmen duyuruldu.
Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.
Boluspor’da Ufuk Kahraman dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA