Boluspor Yeni Transferini Duyurdu
Boluspor, Konyaspor’un 21 yaşındaki sağ beki Abdurrahman Üresin’i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezonun başında yeni bir transfere imza attığını taraftarına duyurdu.
Boluspor, Süper Lig takımı Konyaspor’da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin’i kadrosuna kattı.
Boluspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde genç futbolcu ile sezon sonuna sözleşme imzalandı.
Kaynak: İHA