Bodrumspor'un Amigosu Doğan Yıldırım'a Silahlı Saldırı

Muğla’da Bodrumspor’un taraftarları arasında tribün liderliği için çıktığı iddia edilen kavgada, tribün lideri Doğan Yıldırım’ın ayağından vurulduğu bildirildi.

Bodrum’un Hasan Reşat Öncü caddesindeki Asi Tayfa'ya ait dernek binasında çıkan kavgada, Bodrumspor’un amigosu olduğu belirtilen Doğan Yıldırım’ın silahla vurulduğu öğrenildi.

Cuma günü yaşanan olayda, H.A.K. ve E.K. isimli kişilerle tartışan Yıldırım, fiziki saldırıya uğradı. E.K.’nin Doğan Yıldırım’ın kafasına sopayla vurduğu kaydedilirken, H.A.E isimli şahıs da Yıldırım’ın ayağına ateş etti.