Bodrumspor, Süper Lig yolundaki ilk turu geçti

Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi başladı. Bodrumspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-0 Bodrumspor lehine sona erdi ve Bodrum ekibi üst tura yükselen taraf oldu. Galibiyet golleri 80. dakikada Celal Dumanlı ve 90+7. dakikada Haqi Osman'dan geldi.

BODRUMSPOR'UN RAKİBİ KİM OLACAK?

Geçen sezon değişen statüyle lig üçüncüsü Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off'ta diğer maçta Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşılaşacak.

Bu maçın kazananı yarı finalde iki maçlı eleme usulüne göre Bodrumspor ile karşılaşacak.

Finalde Sakaryaspor ile karşılaşacak olan ekip bu elemenin ardından belli olacak. Play-off finali, daha sonra belli olacak tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak.