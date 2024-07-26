Bodrum FK'da Savunmaya Takviye! Yeni Transfer Resmen Açıklandı

Süper Lig'e yeni yükselen Bodrum FK, geçen sene Hacettepe'de forma giyen Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Bodrum FK'da Savunmaya Takviye! Yeni Transfer Resmen Açıklandı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü geçen sezon Hacettepe forması giyen defans oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Hacettepe 1945’te forma giyen savunma oyuncusu Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi. Ankaragücü altyapısından yetişen 22 yaşındaki Murat Sipahioğlu geçen sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Hacettepe ile 22 lig maçına çıkıp 1900 dakika süre almıştı.

Kaynak: DHA

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