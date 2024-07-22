Bisiklette Kayseri Fırtınası

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları fırtına gibi esti. Kulüp şampiyonadan 4 madalya ile döndü.

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Bisiklette Kayseri Fırtınası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası’ndan 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere 4 madalya ile döndü.

19-21 Temmuz 2024 tarihlerinde Erzurum Palandöken’de yapılan ‘Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası’ Yarışlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, önemli derecelere imza attı. Yarışmalarda Ayça Erdoğan, Genç Kadınlar Kategorisinde Türkiye ikincisi, Melike Havva Yiğit U23, Kadınlar Kategorisinde Türkiye üçüncüsü, Muhammet Mustafa Sandık U17 Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü ve Aybars Tuncel U15 Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sporcuları ve Antrenör Cemal Kuş’u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA

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