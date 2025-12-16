Birçok İsim Gündeme Gelmişti... Galatasaray'ın Asıl Tranfer Hedefi Ortaya Çıktı

Bir süredir Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istediği konuşulan Galatasaray'ın devre arasında bir yıldız transferinin daha peşinde olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların asıl hedefinin Atletico Madrid'de forma giyen Antonie Griezmann'ı devre arasında transfer etmek olduğu öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Birçok İsim Gündeme Gelmişti... Galatasaray'ın Asıl Tranfer Hedefi Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, bir yandan da Şampiyonlar Ligi yolculuğuna devam ederken, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Liverpool'da forma giyen Mısırlı kanat oyuncusu Mohamed Salah için girişimlere başlarken, transfer listesine sürpriz bir isim de eklendi.

Galatasaray'ın Atletico Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Antonie Griezmann için nabız yokladığı konuşuluyor. Forvet, kanat forvet ve forvet arkası oynayabilen 34 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro...

Birçok İsim Gündeme Gelmişti... Galatasaray'ın Asıl Tranfer Hedefi Ortaya Çıktı - Resim : 1

26 MAÇTA 7 GOL ASİST

Griezmann, 2019 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 120 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuş, ancak Katalan ekibinde bekleneni verememişti. Fransız yıldız, 2021 yılında Atletico Madrid'e geri dönmüştü.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 26 resmi maçta 1076 dakika süre alan Griezmann, 7 gol atarken 1 de asist yaptı.

Mahkeme Son Noktayı Koydu: PSG'den Mbappe'ye Dev TazminatMahkeme Son Noktayı Koydu: PSG'den Mbappe'ye Dev TazminatSpor
Galatasaray'dan Başakşehir Maçı İçin TFF'ye Başvuru!Galatasaray'dan Başakşehir Maçı İçin TFF'ye Başvuru!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bahis Soruşturmasında Yeni Gelişme! 224 Futbolcu ve 24 Hakeme Verilen Cezalar Belli Oldu 224 Futbolcu ve 24 Hakeme Verilen Cezalar Belli Oldu
Mahkeme Son Noktayı Koydu: PSG'den Mbappe'ye Dev Tazminat PSG'den Mbappe'ye Dev Tazminat
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu'nun Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu MHP'li Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu'nun Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Maaşlara Dengeleme Formülü Geliyor: O Meslekler İçin Yeni Düzenleme! 2026'da Devreye Girecek Maaşlara Dengeleme Formülü Geliyor: O Meslekler İçin Yeni Düzenleme! 2026'da Devreye Girecek
GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var: Şirkete Kayyım Atandı GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var
Vergi Yüzsüzleri Listesi Belli Oldu! Zirvedeki Şirket Tanıdık Çıktı Vergi Yüzsüzleri Listesi Belli Oldu! Zirvedeki Şirket Tanıdık Çıktı
Hülya Avşar Parayı Aldı, Davadan Vazgeçti Hülya Avşar Parayı Aldı, Davadan Vazgeçti