Birçok İsim Gündeme Gelmişti... Galatasaray'ın Asıl Tranfer Hedefi Ortaya Çıktı

Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, bir yandan da Şampiyonlar Ligi yolculuğuna devam ederken, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Liverpool'da forma giyen Mısırlı kanat oyuncusu Mohamed Salah için girişimlere başlarken, transfer listesine sürpriz bir isim de eklendi.

Galatasaray'ın Atletico Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Antonie Griezmann için nabız yokladığı konuşuluyor. Forvet, kanat forvet ve forvet arkası oynayabilen 34 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro...

26 MAÇTA 7 GOL ASİST

Griezmann, 2019 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 120 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuş, ancak Katalan ekibinde bekleneni verememişti. Fransız yıldız, 2021 yılında Atletico Madrid'e geri dönmüştü.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 26 resmi maçta 1076 dakika süre alan Griezmann, 7 gol atarken 1 de asist yaptı.

