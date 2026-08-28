Bir Zamanlar Süper Lig'de Fırtınalar Estiriyorlardı! Şimdi LinkedIn'de Kulüp Başkanı Arıyorlar

Süper Lig'de bir dönem Ege'yi başarıyla temsil eden Aydınspor Kulübü, şimdilerde uzun süredir belirlenemeyen kulüp başkanını sosyal medya üzerinden açtığı 'Kulüp Başkanı Aranıyor' başlıklı iş ilanı ile ararken, ilana 36 saatte bini aşkın kişi başvurdu.

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Bir Zamanlar Süper Lig'de Fırtınalar Estiriyorlardı! Şimdi LinkedIn'de Kulüp Başkanı Arıyorlar
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Aydın'da yıllardır amatör liglere düşmenin üzüntüsünü yaşayan ve yanlış stratejik kararlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Aydınspor taraftarları, 2009 yılından bu yana yaşanan olumsuzluklara karşı harekete geçti.

TARAFTARLAR ÇAREYİ İŞ İLANI AÇMAKTA BULDU

Aydınspor'a gönülden bağlı olan taraftarlar, kulübe olan desteği yeniden canlandırmayı ve Aydın'ın spor alanındaki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarken, sahipsiz kalan kulübün de yeniden ayağa kalkarak eski günlere dönmesini bekliyor.

LINKEDIN'DE KULÜP BAŞKANI ARANIYOR

Bu kapsamda harekete geçen siyah beyazlı taraftarlar, bir iş arama sitesi üzerinden kulüp başkanlığı için iş ilanı verdi. "Aydınspor Kulüp Başkanı Arıyor" başlıklı iş ilanını ile kulübün sahipsiz kalmasına tepki gösteren Aydınspor taraftarları, son durumuna dikkat çekerek kulübün geleceğine sahip çıkabilecek bir başkan adayı bulmak amacıyla kamuoyuna çağrı yaptı.

Bir Zamanlar Süper Lig'de Fırtınalar Estiriyorlardı! Şimdi LinkedIn'de Kulüp Başkanı Arıyorlar - Resim : 1

36 SAAT İÇİNDE BİN 391 BAŞVURU

Ülke genelinde dikkat çeken ve 36 saat yayında kalan ilana yapılan başvurular ise dikkat çekti. Yoğun ilginin ardından ilan kapatılırken, "Kulüp Başkanı Aranıyor" ilanına bin 391 kişi başvurdu, 18 bin 274 kişi görüntüledi.

Aydınspor Kulübü tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, gelen başvurunun incelendiği, başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği için uygun görülen, Aydınspor'a vizyonu, tecrübesi ve imkanlarıyla katkı sağlayabileceği değerlendirilen adaylarla önümüzdeki süreçte iletişime geçileceği bildirildi.

Kulübün hedefinin yalnızca yeni bir başkan belirlemek olmadığı vurgulanırken, Aydınspor'un geleceğini güvence altına alabilecek, sürdürülebilir bir model üzerinde hareket eden güçlü bir yönetim yapısının oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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