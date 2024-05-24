Bir Premier Lig ekibi daha Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Masadaki rakamı açıkladılar
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in, Kadıoğlu için teklif Fenerbahçe'ye teklif götürme hazırlığında olduğu öğrenildi.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na ilgi gösteren kulüplere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Bu sezon performansıyla Avrupa ekiplerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu'na Arsenal'in ardından bir İngiliz ekibi daha talip oldu.
İngiliz basınında çıkan habere göre West Ham United, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde.
Premier Lig ekibinin Ferdi Kadıoğlu için 22 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıktı.
24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.