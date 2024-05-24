Bir Premier Lig ekibi daha Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Masadaki rakamı açıkladılar

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in, Kadıoğlu için teklif Fenerbahçe'ye teklif götürme hazırlığında olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe transfer
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Bir Premier Lig ekibi daha Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Masadaki rakamı açıkladılar - Resim: 1

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na ilgi gösteren kulüplere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

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Bir Premier Lig ekibi daha Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Masadaki rakamı açıkladılar - Resim: 2

Bu sezon performansıyla Avrupa ekiplerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu'na Arsenal'in ardından bir İngiliz ekibi daha talip oldu.

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Bir Premier Lig ekibi daha Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Masadaki rakamı açıkladılar - Resim: 3

İngiliz basınında çıkan habere göre West Ham United, Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde.

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Bir Premier Lig ekibi daha Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Masadaki rakamı açıkladılar - Resim: 4

Premier Lig ekibinin Ferdi Kadıoğlu için 22 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Bir Premier Lig ekibi daha Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Masadaki rakamı açıkladılar - Resim: 5

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıktı.

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Bir Premier Lig ekibi daha Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu: Masadaki rakamı açıkladılar - Resim: 6

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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