Bir Dönemin Sonu... Galatasaray'dan Icardi'ye Duygusal Veda

Galatasaray, Mauro Icardi'yle yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekibin paylaştığı veda mesajında, Arjantinli futbolcunun bir neslin Galatasaray sevgisinde büyük pay sahibi olduğu vurgulandı.

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Bir Dönemin Sonu... Galatasaray'dan Icardi'ye Duygusal Veda
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Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, Arjantinli yıldıza X hesabında şu sözlerle veda etti:

"Sevgili Mauro, Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.

Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar 'Galatasaraylıyım' demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz."

ICARDİ'NİN GALATASARAY'DAKİ KARİYERİ

Galatasaray'da 4 sezon geçiren Mauro Icardi, 4 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Sarı kırmızılı formayla 134 maça çıkan Arjantinli yıldız, 77 gol attı ve 25 asist kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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