Binlerce Taraftar, A Milli Takım'ın Çeyrek Final Maçı Burada Buluşacak

A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacağı maç, Beşiktaş'ta dev bir ekranda yayınlanacak.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, vatandaşlara çağrıda bulunarak, 'Euro 2024 Şampiyonluğu yolunda milli coşkumuzu stadyuma taşıyoruz! Haydi İstanbul, Beşiktaş’ta buluşalım' dedi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) ve Beşiktaş Belediyesi'nin iş birliği ile Tüpraş Stadyumu'nda dev bir ekran kurulacak ve A Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı maç bu ekranda canlı olarak yayınlanacak.

Stadyumun tüm kapıları saat 20.00'de açılacak ve binlerce taraftar bu heyecana ortak olacak.

Tribünlere Ay-Yıldızlı bayraklar yerleştirilecek ve coşkulu bir atmosfer oluşturulacak.