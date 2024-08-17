Biathlon Milli Takımı Balkan Şampiyonasına Hazırlanıyor

Biathlon ve Snowboard Balkan şampiyonasında mücadele edecek milli takım, Ilgaz Dağı'nda hazırlıklarını sürdürüyor. 11 kız, 7 erkek sporcu şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

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Biathlon Milli Takımı Balkan Şampiyonasına Hazırlanıyor

Biathlon ve Snowboard Milli Takım kampları Ilgaz Dağında başladı. 11 kız, 7 erkek sporcunun
Balkan şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.

Biathlon Milli Takımı, Ilgaz Dağı'nda düzenlenen kampta Balkan şampiyonası hazırlıklarına başladı. 11 kadın ve 7 erkek sporcunun katıldığı kamp, 30 Ağustos’a kadar devam edecek. Sporcular, sabah saatlerinde 2 bin metre rakımda bulunan Karakeçilik Tepesinde, göknar çam ormanları arasında antrenmanlarını sürdürüyor. Yoğun geçen sabah seanslarının ardından, sporcular Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz tesislerinde teorik eğitimlerle çalışmalarını pekiştiriyorlar.

Balkan kupasına hazırlanan Biathlon Milli Takımı Ilgaz Kampından sonra, Balkan şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan sporcular, altın madalya için mücadele edecek.

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