Beşiktaş'tan 'VAR' Tepkisi! Maç Sonrası Ateş Püskürdü

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş, 45+2. dakikada penaltı bekledi. VAR'da pozisyon incelendi ve herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından hakem yönetimine ve VAR'a tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'tan 'VAR' Tepkisi! Maç Sonrası Ateş Püskürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk etti. 2-2 sona eren maçta Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+2. dakikada penaltı bekledi.

Sol çaprazdan ceza sahasına giren Jota Silva yakın mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Zafer gole izin vermedi. Jota Silva vuruşu yaparken yerde kaldı, Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazlarında bulundu. VAR'da pozisyon incelendi ve herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.

Beşiktaş'tan 'VAR' Tepkisi! Maç Sonrası Ateş Püskürdü - Resim : 1

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Jota Silva'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından "Kime VAR, kime YOK!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

'YORUMSUZ'

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının devre arasında bir başka pozisyon için de hakem tepkisinde bulundu. Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında 7. dakikada Muhammed Bayo ile 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, bu golle ilgili bir paylaşım yaptı ve, "Yorumsuz!" yazdı. Beşiktaş, El Bilal Toure'nin 35. dakikada attığı golle Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamladı.

Beşiktaş, Gaziantep Karşısında Evinde Puan Kaybetti!Beşiktaş, Gaziantep Karşısında Evinde Puan Kaybetti!Spor
Real Madrid'de Sakatlık Şoku! Sezonu KapattıReal Madrid'de Sakatlık Şoku! Sezonu KapattıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Hakem
Son Güncelleme:
Real Madrid'de Sakatlık Şoku! Sezonu Kapattı Real Madrid'de Sakatlık Şoku!
Beşiktaş, Gaziantep Karşısında Evinde Puan Kaybetti! Beşiktaş Evinde Puan Kaybetti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Okan Buruk'tan Monaco Maçı Öncesi Olay Açıklama! 'Tamamen Çaresizim' Okan Buruk'tan 'Çaresizim' Çıkışı
Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı
Dayısı Diri Diri Toprağa Gömmüştü... Küçük Amir'in İlk İsteği Yürek Burktu! Vahşetin Detayları Ortaya Çıktı Dayısı Diri Diri Toprağa Gömmüştü... Küçük Amir'in İlk İsteği Yürek Burktu!
Adliyede Skandallar Zincirine Konya da Eklendi! 6,5 Milyonluk Şok Vurgun: Paraları Harcadığı Yer Olay Oldu Adliyede Skandallar Zincirine Konya da Eklendi! 6,5 Milyonluk Şok Vurgun: Paraları Harcadığı Yer Ola
Antalya'da Deprem Fırtınası! 4.9'la Sallandılar Antalya'da Deprem Fırtınası!