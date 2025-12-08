Beşiktaş'tan 'VAR' Tepkisi! Maç Sonrası Ateş Püskürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk etti. 2-2 sona eren maçta Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+2. dakikada penaltı bekledi.

Sol çaprazdan ceza sahasına giren Jota Silva yakın mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Zafer gole izin vermedi. Jota Silva vuruşu yaparken yerde kaldı, Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazlarında bulundu. VAR'da pozisyon incelendi ve herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Jota Silva'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından "Kime VAR, kime YOK!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

'YORUMSUZ'

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının devre arasında bir başka pozisyon için de hakem tepkisinde bulundu. Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında 7. dakikada Muhammed Bayo ile 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, bu golle ilgili bir paylaşım yaptı ve, "Yorumsuz!" yazdı. Beşiktaş, El Bilal Toure'nin 35. dakikada attığı golle Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamladı.

