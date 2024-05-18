Beşiktaş'tan son dakika kurtarışı

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı takımın gollerini 50. dakikada Gedson Fernandes ile 90+7. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar attı. Hatayspor'un gollerini ise 27. dakikada Chandrel Massanga ve 50. dakikada Fisayo Dele-Bashiru kaydetti.

Bu sonuçla 8. kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 56'ya çıkardı. 14. beraberliğini yaşayan Atakaş Hatayspor ise puanını 38'e yükseltti. Hatayspor, kümede kalma umutlarını son hafta maçlarına taşıdı.

GEDSON, ÜÇÜNCÜ KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon üçüncü golünü kaydetti.

İkinci yarının başında Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 50. dakikada şık bir gole imza attı.

Gedson Fernandes, bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve 3-0 mağlup ettikleri maçlarda da birer kez fileleri havalandırmıştı.

Siyah-beyazlı takımın mücadeledeki ikinci golünü atan Vincent Aboubakar ise bu sezon 5'i ligde olmak üzere 12. kez fileleri havalandırdı.

HATAYSPOR'UN İKİNCİ GOLÜNDE VAR DEVREYE GİRDİ

Atakaş Hatayspor'un müsabakadaki ikinci golü, VAR incelemesi sonucunda geldi.

55. dakikada Carlos Strandberg'in ceza sahası içi solundan içeri çevirdiği topa Fisayo Dele-Bashiru'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, Strandberg için ofsayt bayrağını kaldırdı.

VAR hakemlerinin uyarısı üzerine hakem Cihan Aydın, golü geçerli saydı.

BEŞİKTAŞ, VAR İNCELEMESİYLE PENALTI KAZANDI

Siyah-beyazlı ekip, kaydettiği ikinci golden önce VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı.

90+5. dakikada ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi'nin Salih Uçan'a müdahalesinin ardından oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, atağın sonlanmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. Pozisyonu VAR ekranından izleyen hakem Aydın, penaltı kararı verdi.

90+7. dakikada topun başına geçen Vincent Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

HATAYSPOR, UMUTLARINI SON MAÇA TAŞIDI

Beşiktaş karşısındaki beraberlikle puanını 38'e çıkaran Hatayspor, kümede kalma umutlarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Özhan Pulat'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Hatayspor'un kümede kalıp kalmayacağı, son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Kaynak: AA