Beşiktaş'tan PSG'nin Yıldız Kalecisine Kanca

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Paris Saint-Germain forması giyen Fransız kaleci Lucas Chevalier ile ilgilendiği öne sürüldü. Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'nun getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, önceliği kaleci, savunma ve orta saha takviyelerine verdi.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, PSG'de forma giyen Lucas Chevalier'in durumunu sordu. Haberde, Fransız kalecinin geleceği konusunda PSG yönetiminin henüz nihai kararını vermediği belirtildi.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

24 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon PSG'nin Lille'den 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı isimler arasında yer almıştı. Fransız ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Chevalier, Avrupa'nın gelecek vadeden kalecileri arasında gösteriliyor.

Kaynak: NTV Spor