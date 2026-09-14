Beşiktaş’tan Kaya Çilingiroğlu’na Sert Tepki

Beşiktaş, TRT Spor’da yayınlanan “Yüz Yüze Futbol” programında futbolcusu Orkun Kökçü’ye yönelik yapılan yorumlara tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaşlı yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nun eleştirilerinin sınırı aştığını savunarak, “Haksız ithamlarla hedef göstermeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:
Beşiktaş’tan Kaya Çilingiroğlu’na Sert Tepki
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, TRT Spor’da yayınlanan “Yüz Yüze Futbol” programında futbolcusu Orkun Kökçü hakkında yapılan değerlendirmelere tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, programda Kökçü’ye yönelik eleştirilerin sınırı aştığını belirterek Beşiktaşlı yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nu kınadı.

Beşiktaş’tan Kaya Çilingiroğlu’na Sert Tepki - Resim : 1

'HAKSIZ İTHAMLARLA HEDEF GÖSTERMEYE ÇALIŞANLARLA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Kulüpten yapılan açıklamada, 13 Eylül 2026 tarihinde TRT Spor ekranlarında yayınlanan “Yüz Yüze Futbol” programında Orkun Kökçü hakkında “eleştiri sınırlarını fersah fersah aşan” ifadelerin kullanıldığı belirtildi. Beşiktaş, söz konusu değerlendirmelerin haksız itham niteliğinde olduğunu savunarak, futbolcusunun hedef gösterilmesine karşı gereken tutumun alınacağını bildirdi. Kulüp açıklamasında, “Haksız ithamlarla hedef göstermeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Orkun Kökçü
Son Güncelleme:
Galatasaray Liderlik Koltuğunu Kaptırmadı Galatasaray Liderlik Koltuğunu Kaptırmadı
Galatasaray Tarihine Damga Vuracak İtiraf! Fatih Terim, Baggio Transferinin Perde Arkasını Açıkladı Fatih Terim, Baggio Transferinin Perde Arkasını Açıkladı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı
Ankara’da Sıcak Saatler: CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu Gündemde! Mezarın Açıldığı Gün 'Tarihi İnfaz' Videosu Paylaşıldı, Apar Topar Silindi Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu Gündemde
11 İlde Çete Avı! 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı
MASAK Raporu Oyunu Bozdu: 17 Milyar 750 Milyon Liralık Yasa Dışı Bahis Vurgunu 17 Milyar 750 Milyon Liralık Yasa Dışı Bahis Vurgunu