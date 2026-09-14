Beşiktaş’tan Kaya Çilingiroğlu’na Sert Tepki

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Beşiktaş, TRT Spor’da yayınlanan “Yüz Yüze Futbol” programında futbolcusu Orkun Kökçü hakkında yapılan değerlendirmelere tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, programda Kökçü’ye yönelik eleştirilerin sınırı aştığını belirterek Beşiktaşlı yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nu kınadı.

'HAKSIZ İTHAMLARLA HEDEF GÖSTERMEYE ÇALIŞANLARLA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Kulüpten yapılan açıklamada, 13 Eylül 2026 tarihinde TRT Spor ekranlarında yayınlanan “Yüz Yüze Futbol” programında Orkun Kökçü hakkında “eleştiri sınırlarını fersah fersah aşan” ifadelerin kullanıldığı belirtildi. Beşiktaş, söz konusu değerlendirmelerin haksız itham niteliğinde olduğunu savunarak, futbolcusunun hedef gösterilmesine karşı gereken tutumun alınacağını bildirdi. Kulüp açıklamasında, “Haksız ithamlarla hedef göstermeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Kulübümüzden Açıklama



13 Eylül 2026 tarihinde ülkemizin güzide yayın kuruluşu TRT Spor’da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında futbolcumuz Orkun Kökçü hakkında eleştiri sınırlarını fersah fersah aşarak haksız ithamlarda bulunan Beşiktaşlı yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nu şiddetle… pic.twitter.com/hOtm8qqEDF — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 14, 2026

Kaynak: Haber Merkezi