Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme: Kralı ABD'ye, imparatoru Yunanistan'a kaçan lobiyi yıkmak mümkün değil

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 2024 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı dün yapıldı.

Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında, Beşiktaş'ın toplam borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğu açıklandı.

Öte yandan Başkan Hasan Arat dahil olmak üzere üyeler, kürsüye çıkıp konuşma yaptı.

Kurulda bir konuşma yapan Göksel Omacan, ezeli rakipleri Galatasaray'ı eleştirdi.

Omacan'ın “Kralı Amerika’ya, imparatoru Yunanistan’a kaçan Galatasaray" sözleri, sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında girdi.

Göksel Omacan'ın sözleri şöyle:

“Kralı Amerika’ya, imparatoru Yunanistan’a kaçan Galatasaray lobisini yıkmanız mümkün değil. Federasyon Galatasaray amigoluğu yapıyor çünkü.”

Kaynak: Gerçek Gündem