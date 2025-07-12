Beşiktaş'ta Yeni Sezon Çalışmaları Tam Gaz!

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Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon çalışmalarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, çift kale maçlarla sona erdi.

Taraftarlara ve ilk 25 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına bugün TSİ 18.00’de salonda basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA