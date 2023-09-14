Beşiktaş'ta sürpriz transfer: Yeniden evine döndü!

Beşiktaş, siyah-beyazlı formayla 2016-2017 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler’le bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır. Gökhan İnler’e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz."

Gökhan İnler

GÖKHAN İNLER KİMDİR?

Gökhan İnler, 27 Haziran 1984 tarihinde İsviçre'nin Olten şehrinde doğmuş Türk asıllı İsviçreli millî futbolcudur. Kariyerini şu anda Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sürdürmektedir.

İnler, futbola FC Basel altyapısında başladı. 2004 yılında profesyonel sözleşme imzaladı ve 2006 yılına kadar Basel forması giydi. 2006-07 sezonunda FC Aarau'ya kiralandı ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2007-08 sezonunda ise FC Zürich'e transfer oldu ve bu takımda iki sezon boyunca görev yaptı.

2009 yılında Udinese'ye transfer olan İnler, burada ilk sezonundan itibaren düzenli olarak forma giymeye başladı. 2011-12 sezonunda Udinese'nin Serie A'da dördüncü sırada yer almasında önemli rol oynadı.

2013 yılında Napoli'ye transfer olan İnler, burada üç sezon boyunca forma giydi ve Napoli'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 2014 yılında şampiyon olmasında önemli rol oynadı.

2016 yılında Leicester City'ye transfer olan İnler, burada geçirdiği tek sezonda İngiltere Premier League şampiyonluğu yaşadı.

2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan İnler, burada geçirdiği üç sezonda Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

2020 yılında Adana Demirspor'a transfer olan İnler, burada geçirdiği üç sezonda Süper Lig'e yükselme ve Süper Lig'de üçüncülük elde etme başarısı gösterdi.

İnler, İsviçre millî takımı formasıyla 101 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Gökhan İnler, 1,83 metre boyunda ve 79 kilogram ağırlığındadır. Orta saha mevkiinde görev yapmaktadır. İnler, Türkçe, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce olmak üzere 5 dil bilmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem