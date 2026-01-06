Beşiktaş’ta Şok Ayrılık! Yıldız İsim Takıma Veda Ediyor

Beşiktaş’ta devre arası kadro planlaması sürerken sürpriz bir ayrılık gündeme geldi. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Gabriel Paulista, özel nedenleri gerekçe göstererek takımdan ayrılma isteğini yönetime iletti. Ayrılığın perde arkası ise belli oldu.

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Şok Ayrılık! Yıldız İsim Takıma Veda Ediyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, devre arası çalışmaları için Antalya’da kampa girdi. Siyah-beyazlılarda ikinci yarı öncesi kadro yapılanması hız kazanırken, önemli ayrılık kararları da gündeme geldi.

Beşiktaş yönetimi, Necip Uysal ve Mert Günok ile yolları ayırma kararı aldı. Deneyimli iki futbolcudan yeni kulüp bulmaları istendi. Ayrıca David Jurasek ile Jonas Svensson’un sözleşmelerinin de yakın zamanda karşılıklı olarak feshedilmesi bekleniyor.

Öte yandan camiada sürpriz olarak değerlendirilen bir ayrılık daha yaşanacak.

Beşiktaş’ta Şok Ayrılık! Yıldız İsim Takıma Veda Ediyor - Resim : 1

GABRİEL PAULİSTA BEŞİKTAŞ’A VEDA EDİYOR

HT Spor’un haberine göre siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista ile ayrılık sürecine girdi. Tecrübeli futbolcunun, takımdan ayrılma isteğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Gazeteci Sercan Dikme’nin aktardığı bilgilere göre Paulista’nın bu kararı almasının arkasında özel nedenler bulunuyor. Brezilyalı stoperin, ayrılık gerekçesini önümüzdeki günlerde kamuoyuna yapacağı bir açıklamayla paylaşması bekleniyor.

Ailevi sebepler nedeniyle ülkesine dönmek isteyen 35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta 1366 dakika süre alan Paulista, 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli savunmacının siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.

TFF Ara Transfer Sezonu Harcama Limitlerini Açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... İşte 4 Büyüklerin Yeni BütçeleriTFF Ara Transfer Sezonu Harcama Limitlerini Açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... İşte 4 Büyüklerin Yeni BütçeleriSpor
Kadro Dışı Bırakılmıştı: Necip Uysal'dan 'Beşiktaş' KararıKadro Dışı Bırakılmıştı: Necip Uysal'dan 'Beşiktaş' KararıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Süper Kupa'da Final Bileti Galatasaray'ın Süper Kupa'da Final Bileti Galatasaray'ın
İşte Galatasaray-Trabzonspor Derbisinin 11'leri Galatasaray-Trabzonspor Derbisinin 11'leri
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi
Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza
Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı
Kapalıçarşı'daki Kara Para Ağına Yeni Operasyon: 80 Gözaltı Kararı Kapalıçarşı Operasyonunda Dördüncü Dalga
İran’daki Protestolarda Bilanço Ağırlaşıyor: 29 ölü, 1200’den Fazla Gözaltı! İran’daki Protestolarda Bilanço Ağırlaşıyor!