Beşiktaş’ta Şok Ayrılık! Yıldız İsim Takıma Veda Ediyor

Süper Lig’de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, devre arası çalışmaları için Antalya’da kampa girdi. Siyah-beyazlılarda ikinci yarı öncesi kadro yapılanması hız kazanırken, önemli ayrılık kararları da gündeme geldi.

Beşiktaş yönetimi, Necip Uysal ve Mert Günok ile yolları ayırma kararı aldı. Deneyimli iki futbolcudan yeni kulüp bulmaları istendi. Ayrıca David Jurasek ile Jonas Svensson’un sözleşmelerinin de yakın zamanda karşılıklı olarak feshedilmesi bekleniyor.

Öte yandan camiada sürpriz olarak değerlendirilen bir ayrılık daha yaşanacak.

GABRİEL PAULİSTA BEŞİKTAŞ’A VEDA EDİYOR

HT Spor’un haberine göre siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista ile ayrılık sürecine girdi. Tecrübeli futbolcunun, takımdan ayrılma isteğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Gazeteci Sercan Dikme’nin aktardığı bilgilere göre Paulista’nın bu kararı almasının arkasında özel nedenler bulunuyor. Brezilyalı stoperin, ayrılık gerekçesini önümüzdeki günlerde kamuoyuna yapacağı bir açıklamayla paylaşması bekleniyor.

Ailevi sebepler nedeniyle ülkesine dönmek isteyen 35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta 1366 dakika süre alan Paulista, 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli savunmacının siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.

