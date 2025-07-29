Beşiktaş'ta 'Shakhtar Donetsk' Hazırlıkları Tam Gaz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün de devam etti.

Beşiktaş'ta 'Shakhtar Donetsk' Hazırlıkları Tam Gaz
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 13.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Polonya'nın Krakow kentine gidecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, TSİ 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra 19.00'da ilk 15 dakikası basına açık antrenman yapılacak.

Kaynak: İHA

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