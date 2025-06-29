Beşiktaş'ta Sağlık Kontrolleri Sürüyor

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda futbolcular ve teknik heyet sağlık kontrollerinden geçmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ta Sağlık Kontrolleri Sürüyor
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Beşiktaş Futbol A Takımı'nda futbolcular ve teknik heyet yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçmeye devam ediyor.

Son olarak, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Yardımcı Antrenör Mike Marsh, Kaleci Antrenörü Richard John Hartis ile futbolcular; Kerem Atakan Kesgin, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Joao Mario, Jonas Svensson, Keny Arroyo, Milot Rashica, Bakhtiyor Zainutdinov, Al Musrati ve Gedson Fernandes özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik ekip ve futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: DHA

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