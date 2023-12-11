Beşiktaş'ta radikal karar: 5 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana için flaş bir karar verildi.

5 oyuncunun performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı aktarıldı.

Siyah beyazlılar, geçtiğimiz gün Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçında kötü bir performans ortaya koyarak karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmışlardı.

Kaynak: Gerçek Gündem