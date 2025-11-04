Beşiktaş’ta Olağanüstü Toplantı! Gözler Tüpraş Stadı’nda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tüpraş Stadyumu’nda kritik bir toplantıya liderlik edecek. Saat 18.00’de başlayacak toplantıya tüm kurul üyelerinin katılması bekleniyor.

Görüşmenin ana gündemini, pazar günü gerçekleştirilen idari ve mali genel kurulda yaşanan gelişmeler oluşturacak. Yönetimin, kongrede ortaya çıkan sonuçları ayrıntılı biçimde değerlendirmesi ve önümüzdeki dönemde izlenecek stratejiyi belirlemesi planlanıyor. Toplantıda ayrıca kulübün mali tablo su ile diğer önemli konuların da ele alınacağı öğrenildi.