Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul başladı

Siyah beyazlıların yeni başkanının belli olacağı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul başladı. Hasan Arat ve Serdal Adalı, seçimde yarışacak.

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Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul başladı

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı.

Siyah-beyazlı kulübün 35. başkanının seçileceği kongre, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

Genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

Kaynak: AA

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