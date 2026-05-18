Beşiktaş'ta Kritik Zirve: Sergen Yalçın'ın Kaderi Bu Toplantıda Belli Olacak

Süper Lig’de sezonu 4’üncü sırada tamamlayan, hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası’na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın görevine devam edip etmeyeceği bugün belli oluyor. Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın şu an bir toplantı gerçekleştiriyor.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne önce teknik direktör Sergen Yalçın gelirken ardından futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu ve asbaşkan Murat Kılıç, tesislere giriş yaptı. Bu üçlünün görüşmeye başlamasından yaklaşık 45 dakika sonra da başkan Serdal Adalı tesislere geldi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalıp kalmayacağının belli olacağı toplantı başladı. Toplantının ardından alınan kararın resmi site üzerinden yazılı olarak yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA