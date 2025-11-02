Beşiktaş'ta Kritik Derbi! İlk 11'ler Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 11. haftasında futbolseverleri sezonun en kritik karşılaşmalarından biri bekliyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak zirveyle arasındaki farkı azaltmak istiyor. Fenerbahçe ise lider Galatasaray'la puan farkını 4'e düşürmek için 3 puan almayı hedefliyor.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Rafa, Cengiz, Cerny, Toure.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

