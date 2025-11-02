Beşiktaş'ta Kritik Derbi! İlk 11'ler Belli Oldu
Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmanın İlk 11'leri açıklandı.
Süper Lig’in 11. haftasında futbolseverleri sezonun en kritik karşılaşmalarından biri bekliyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak zirveyle arasındaki farkı azaltmak istiyor. Fenerbahçe ise lider Galatasaray'la puan farkını 4'e düşürmek için 3 puan almayı hedefliyor.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Rafa, Cengiz, Cerny, Toure.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.
