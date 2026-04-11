Beşiktaş'ta Kara Tablo: Borç Rakamı Dudak Uçuklattı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantının en kritik maddesi olan mali raporlar, kulübün ekonomik yükünün rekor seviyelere ulaştığını gözler önüne serdi.

24 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk tarafından üyelere sunulan mali tabloda, Beşiktaş'ın güncel borç yükü paylaşıldı.

Şentürk, 30 Kasım 2025 itibarıyla siyah-beyazlıların toplam borcunun 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olduğunu belirtti.

EN YÜKSEK BORÇ SEVİYESİ

Açıklanan bu rakam, kulüp tarihindeki en yüksek borç seviyesi olarak kayıtlara geçti. Denetim kurulu raporunda, borcun döviz kurlarındaki hareketlilik, faiz yükü ve vadesi gelen ödemeler nedeniyle bu noktaya ulaştığına dikkat çekildi.

Divan üyeleri, açıklanan rekor borç karşısında yönetimin acil eylem planı hazırlaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Toplantıda mali raporların yanı sıra kulübün varlıkları, sponsorluk anlaşmaları ve sürdürülebilir bir ekonomi yönetimi için atılacak adımlar da tartışıldı. Borcun yönetilebilir seviyeye çekilmesi için yeni tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA