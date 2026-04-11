Beşiktaş'ta Kara Tablo: Borç Rakamı Dudak Uçuklattı

Siyah-beyazlı kulübün 2026 yılı ilk Divan Kurulu toplantısında açıklanan rakamlar camiada şok etkisi yarattı. Denetim Kurulu, Beşiktaş'ın toplam borcunun 24 milyar 362 milyon TL’ye ulaştığını duyurdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantının en kritik maddesi olan mali raporlar, kulübün ekonomik yükünün rekor seviyelere ulaştığını gözler önüne serdi.

24 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk tarafından üyelere sunulan mali tabloda, Beşiktaş'ın güncel borç yükü paylaşıldı.

Şentürk, 30 Kasım 2025 itibarıyla siyah-beyazlıların toplam borcunun 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta Kara Tablo: Borç Rakamı Dudak Uçuklattı - Resim : 1

EN YÜKSEK BORÇ SEVİYESİ

Açıklanan bu rakam, kulüp tarihindeki en yüksek borç seviyesi olarak kayıtlara geçti. Denetim kurulu raporunda, borcun döviz kurlarındaki hareketlilik, faiz yükü ve vadesi gelen ödemeler nedeniyle bu noktaya ulaştığına dikkat çekildi.

Divan üyeleri, açıklanan rekor borç karşısında yönetimin acil eylem planı hazırlaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Toplantıda mali raporların yanı sıra kulübün varlıkları, sponsorluk anlaşmaları ve sürdürülebilir bir ekonomi yönetimi için atılacak adımlar da tartışıldı. Borcun yönetilebilir seviyeye çekilmesi için yeni tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Beşiktaş, Dolmabahçe'de Gol Olup Yağdı Beşiktaş, Dolmabahçe'de Gol Olup Yağdı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
3 Büyüklerde Borç Yükü Rekor Kırdı 3 Büyüklerde Borç Yükü Rekor Kırdı
ÇOK OKUNANLAR
İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı
CHP'de Üst Düzey İstifa: CHP'li Başkan Görevi Bıraktı CHP'de Üst Düzey İstifa, CHP'li Başkan Görevi Bıraktı
Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti
Akaryakıtta 'Ateşkes' Baharı: Motorine Büyük İndirim Yolda Akaryakıtta 'Ateşkes' Baharı: Motorine Büyük İndirim Yolda
Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın: ABD 'Ön Şartı' Kabul Etti Müzakere Masasında İlk Zafer Tahran’ın